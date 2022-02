Tomate fecha com o Botafogo por um ano e viaja para se apresentar ao time carioca

Um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 9, envolvendo um carro e uma bicicleta teve como resultado a morte de Marinalva Silva Souza, de 43 anos. Ela teve o rosto completamente dilacerado, ficando sem os olhos e parte da face. A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Pronto-Socorro.

Segundo testemunhas, um carro que estava em uma via transversal acessou a Avenida Lauro Muller e atingiu a bicicleta, que subiu na calçada. A mulher, que estava na garupa, bateu com o rosto em uma estrutura de ferro que estava em cima da calçada. “Quando o cara do carro viu a bicicleta ele já estava em cima e tentou frear. O rapaz da bicicleta perdeu o controle e subiu na calçada. Aí a mulher bateu com a cara de frente em uma estrutura de ferro. Ficou sem os olhos. Destruiu o rosto dela”, contou uma testemunha do acidente.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Belo, o motorista do veículo não permaneceu no local do acidente. “O motorista não estava no local. E não tenho comprovação de que ele concorreu para os acidente ou o rapaz da bicicleta”, cita Belo.

Comentários