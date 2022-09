Torcedores brigam no Morumbi após criança comemorar gol do Corinthians contra o São Paulo

Com todas as jogadoras à disposição, a treinadora priorizou os trabalhos táticos, de posicionamento e transições ofensivas e defensivas, além do treinamento específico de finalização.

– Esperamos dessa partida é que consigamos um resultado positivo. É um jogo importante para os dois times. O Galvez é uma equipe forte, bem treinada, mas são duas equipes que trabalharam para chegar e isso demonstra o quanto a competição foi bem disputada. A Assermurb trabalha com os pés no chão, com humildade e respeito entre as atletas e comissão, mas principalmente com as demais equipes. Acredito que isso faça diferença dentro do campo – afirma.