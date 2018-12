Mais de 1,8 milhão de brasileiros, que ganharam, em média, dois mínimos em 2016, ainda têm R$ 1,3 bilhão para saque. Quem não pegar vai perder grana

COM R7.COM

O prazo para sacar o abono salarial de 2016 termina nesta sexta-feira (28). O Ministério do Trabalho e Emprego afirma que 1,8 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício, totalizando R$ 1,3 bilhão.

O saque precisava ser feito até 29 de junho, mas o prazo foi prorrogado. O PIS/Pasep 2016 já foi pago para 22,7 mil trabalhadores, somando R$ 16,7 milhões. Quem perder o prazo para sacar a grana do abono salarial vai perder os recursos, que vão para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Vale lembrar, porém, que houve casos, no passado, de trabalhadores que conseguiram o direito na Justiça.

O abono é pago para os trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com salário mensal médio de até dois salários mínimos, e tiveram os dados informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O valor do abono é definido de acordo com o período trabalhado ao longo do ano. Quem trabalhou todos os dias de 2016 tem direito a um salário mínimo (R$ 954), enquanto quem trabalhou por 30 dias recebe 1/12 do valor total (R$ 80).

Trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-726-02-07. Para servidores públicos, é preciso procurar o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-729-00-01.

Comentários