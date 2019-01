A Policia Civil de Epitaciolândia sob coordenação do Delegado Alex Danny prendeu nesta quinta-feira, dia 24, um grupo criminoso que vinha cometendo diversos delitos na região de Fronteira.

Na ação, foram presos de forma preventiva; Elvanes da Silva Santos, vulgo ‘Lorin’, Osmarim da Silva Vieira, vulgo ‘Matador’ ou ‘Pelado’ e Victor Hugo Pessoa Dominguez.

Desde o ano de 2018, os investigadores vinham monitorando os passos do grupo criminoso que integram a facção Bonde dos 13 (B13). Dentre os crimes praticados, estão tráfico de drogas, receptação, corrupção de menores, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Elvanes, mais conhecido como ‘Lorin’, é apontado como ‘chefe’ da facção B13 na cidade de Epitaciolândia. Além de comandar um grupo de jovens responsáveis por vender drogas em vários pontos da cidade. Também é apontado como mandante de algumas tentativas de homicídios de indivíduos considerados rivais.

Já o indivíduo ‘Pelado’, vinha ameaçando moradores do Bairro José Hassem, onde morava. O mesmo já havia sido preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Na ação que prendeu Victor Hugo, os Agentes precisaram fazer um cerco ao local, visto que o mesmo empreendeu fuga no momento em que os investigadores chegaram a uma residência onde o ele estava no Bairro José Hassem. Após pular alguns quintais no intuito de fugir o mesmo foi capturado e preso.

No decorrer das investigações, os Agentes prenderam diversas pessoas que tinham ligações com o grupo criminoso. Com fortes indícios de práticas criminosas na cidade, a Comarca de Epitaciolândia decretou a prisão dos envolvidos.

Ambos serão encaminhados ao Presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco.

