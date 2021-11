Traficante condenado foragido é preso em Xapuri após ir visitar familiares

Na manhã desta segunda-feira, dia 2, aconteceu uma reunião onde contou com a presença de várias autoridades dos municípios que fazem divisa com países vizinhos com o Peru e Bolívia. Vereadores e prefeitos de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, estiveram reunidos com a alta cúpula da segurança pública do estado do Acre.

O encontro foi uma iniciativa dos vereadores de Brasiléia, seguidos dos edis de Epitaciolândia, que chegaram a bloquear pontes para chamar atenção da Segurança Pública, em relação aos assaltos, roubos e furtos que na maioria, tem como parada final, o lado estrangeiro.

Com a falta de fiscalização das pontes no lado brasileiro, bandidos vem utilizando o lado boliviano com abrigo após cometerem crimes. Tal fato gerou uma onde de insatisfação popular que pedem alguma solução para o problema, independentemente de quem seja a responsabilidade.

O Secretário de Segurança, Paulo César, comentou que já estão tratativas com Brasília com o Gabinete de Segurança Institucional, onde já foi tratado do assunto referente às fronteiras, principalmente no Acre. “É um tema que exige a participação das autoridades federais, pois se trata de soberania e controle de fronteira. O Acre vem fazendo seus esforços, trazendo tecnologias, viaturas e do reforço do aparato de forças trazidas de Rio Branco, no sentido de combate e controle ao acesso à fronteira. Acredito que as medidas aqui adotadas pela Segurança, surtirão efeitos como foi explanado pela Major Ana Cássia e delegada Carla Ivane”, destacou.

Também destacou que houve um aumento “absurdo” de crimes nos últimos meses e vê uma necessidade de um olhar mais diferenciado na esfera logística tanto para a PM quanto para a Polícia Civil das duas cidades. Paulo César anunciou que até o final deste mês de novembro, o Estado estará investindo em novos equipamentos de vigilância e viaturas que irão ajudar no combate aos crimes.

A falta de uma resposta concreta, gerou críticas por partes dos gestores e vereadores dos municípios. Segundo o secretário adjunto, Coronel Ulisses, estarão levando ao governo federal, além do que estar sendo investido na área de vigilância na fronteira, um pedido de apoio por parte da Força Nacional na fronteira do Acre.

O evento também contou com a presença de representantes da cidade de Cobija (Bolívia), Polícia Federal, do Peru e do juiz Clovis Lodi, representando o judiciário. O único deputado federal da bancada acreana, Léo de Brito e do deputado estadual do Acre, Cadmiel Bomfim, fato esse também criticado pela maioria dos presentes.

VEJA VÍDEOS E IMAGENS:





Comentários