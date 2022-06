Transferência de titularidade da conta de energia protege inquilino e proprietário

Serviço está disponível pelos canais digitais da Energisa 24 horas por dia. Conta de energia pode ser utilizada como comprovante de residência

Conhecer as regras para mudança de titularidade na conta de energia é um dos principais motivos de contato de clientes com a Energisa. No Acre, de janeiro a maio de 2022 foram realizadas aproximadamente 13 mil mudanças de titularidade, serviço que perde apenas para emissão de segunda via de fatura e negociação de débitos entre as demandas.

Para facilitar a vida dos clientes, o coordenador de atendimento da Distribuidora, Marcos Cley Ribeiro, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto.

Qual a importância de ser o titular da conta de energia?

Coordenador: A principal é poder solicitar serviços diretamente para concessionária, como por exemplo, a segunda via completa da conta de energia, inspeção técnica do medidor e outros.

A conta de energia pode ser utilizada também como comprovante de residência fixa para diversos fins, como por exemplo a abertura de conta bancária e crédito, admissões em empresas, matrículas em instituições de ensino e inscrições em concursos públicos.

Além disso, pode participar de campanhas promocionais realizadas pela Energisa como a de pagamento via PIX que oferece um ano de conta grátis.

Como o cliente pode solicitar a transferência de titularidade? Tem algum custo?

Coordenador: O cliente pode solicitar a transferência sem custo. Por meio dos canais digitais de atendimento, de forma segura, ágil e sem sair de casa. Na Agência Digital disponível no site servicos.energisa.com.br, o cliente clica no ícone todos os serviços, depois em mudança de titularidade e informa os dados pessoais e do imóvel. A mesma funcionalidade está disponível no aplicativo Energisa On e na atendente virtual do whattsapp pelo gisa.energisa.com.br. Lembrando que não há nenhum custo para a transferência.

Quais os documentos que devem ser apresentados?

Coordenador: São necessários apenas os documentos pessoais do responsável pelo imóvel (RG e CPF ou carteira de motorista), número da unidade consumidora, telefone de contato e nas situações em que houver necessidade de comprovação da propriedade ou posse do imóvel o consumidor deverá apresentar documentos válidos que comprovem o vínculo com o imóvel, como por exemplo contrato de aluguel e escritura. É importante informar a lista de equipamentos elétricos para verificar se a rede elétrica é compatível com a demanda de energia necessária. Esse item é imprescindível para pontos comerciais.

Qual é a orientação para quem vai alugar um imóvel?

Coordenador: Antes de alugar o imóvel é importante checar com o locador se todas as faturas foram quitadas e se o inquilino anterior pediu o desligamento de energia. O serviço pode ser solicitado pelos canais de atendimento. Também é importante solicitar o desligamento da energia quando encerrar o contrato de aluguel. Dessa forma, o cliente vai pagar apenas pelo seu consumo no período em que foi responsável pelo imóvel.

Como faço para atualizar o meu cadastro na Energisa?

Coordenador: A funcionalidade está disponível no aplicativo Energisa On, na Agência Digital (servicos.energisa.com.br) e pela atendente virtual do whatsapp pelo gisa.energisa.com.br É necessário informar os dados pessoais e de contato. Manter um cadastro atualizado é importante para receber notificações sobre manutenções preventivas na rede de energia, em que será necessário o desligamento programado, por exemplo.

