TRE/AC acata pedido e libera candidatura de Leila Galvão

O Instituto Perfil, contratado pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), divulgou nesta segunda-feira, 12, uma pesquisa de intenção de votos que trata da disputa do governo do Acre nas eleições de 2022. De acordo com o levantamento estimulado, o candidato a reeleição Gladson Cameli (PP), aparece na liderança com 49,1%, seguido pelo candidato petista Jorge Viana (PT) com 24,4%.

Na terceira posição surge Mara Rocha (MDB) com 8,8%, seguido por Sérgio Petecão (PSD) 5,4%. Márcio Bittar (UB) tem 3,4%, Nilson Euclides (PSOL) 0,6% e David Hall (AGIR) 0,4%. Brancos e nulos registraram 2,4% e não responderam 0,4%. Os indecisos somaram 5,2%.

Já no levantamento espontâneo, Cameli aparece com 44,3%, Viana 21,2%, Mara 6,8%, Petecão 2,6%, Márcio 1%, Nilson 0,3, e Hall 0,1%. Outros candidatos marcaram 0,4%, indecisos somaram 20,3%, brancos e nulos 2,6% e 0,6% não responderam.

No quesito rejeição, o candidato do PT, Jorge Viana, lidera com 24,5%, seguido por Petecão com 20,5%. Márcio Bittar aparece em terceiro com 13,1% e na quarta posição aparece Gladson com 9,1%. Mara registra 7,2%, Hall 5,6% e Nilson 5,3%. Os que não rejeitam nenhum candidato marcou 9,1% e rejeita todos 3,3%. 2,2% não responderam.

O Instituto aferiu quem seria o candidato ao governo mais preparado para enfrentar os problemas do Acre. Na pesquisa, Gladson aparece na frente com 46,6%, Jorge com 25,4%, Mara 8,6%, Petecão 5%, Bittar 4,1%, Nilson 0,6%, Hall 0,2%. 3,6% não responderam e 6,1% afirmaram que nenhum destes candidatos são assinalados.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com a Identificação AC-07846/2022.

