O Tribunal Regional Eleitoral do Acre realizou, durante todo o dia da última sexta, 07, a Avaliação das Eleições 2018, na Escola do Poder Judiciário (ESJUD).

Estiveram presentes a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, a corregedora eleitoral, Olívia Ribeiro, o Juiz da votação paralela, Afonso Braña Muniz, juízes das Zonas Eleitorais, e servidores que participaram das atividades relacionadas ao Pleito.

Na ocasião foi apresentado o resultado de uma pesquisa contratada pelo Tribunal, em que foram analisados os destaques positivos e negativos das eleições, bem como o perfil dos eleitores acreanos, avaliação do ambiente e atendimento no local de votação, importância do voto para o eleitor, grau de confiança na Justiça eleitoral, Urna Eletrônica e resultado das eleições.

Todos os índices foram considerados positivos pelos eleitores entrevistados. “Essa pesquisa é uma ferramenta para auxiliar o TRE em tomadas de decisões”, disse Luciane Medeiros, coordenadora da assessoria de planejamento, estratégia e gestão.

Após a divulgação dos resultados, foram montados seis grupos de trabalhos, divididos em duas salas. Cada grupo teve que analisar propostas e propor possíveis soluções para os problemas detectados na pesquisa de opinião e pelos próprios servidores. “O objetivo é trazer o máximo de sugestão para melhorar o serviço prestado pela Justiça Eleitoral”, disse Luciane.

As sugestões de melhoria apontadas na reunião de avaliação das eleições 2018 integrarão o planejamento das Eleições de 2020, visando, em termos gerais, o aprimoramento contínuo do processo eleitoral.

A presidente Regina Ferrari aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância da conquista do Selo Ouro do Prêmio Justiça em Números, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no começo do mês ao TRE-AC.

