Conduzida pela desembargadora-presidente Regina Ferrari, solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira, 23, no Plenário do Tribunal

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral no estado, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou, na manhã desta terça-feira, 23, no Plenário do Tribunal, sessão solene de outorga da Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral e de entrega da Placa Honorífica Eleitoral às instituições parceiras.

Para a solenidade, que foi conduzida pela presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, compuseram o dispositivo de honra, além dos Membros da Corte Eleitoral, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, o governador do Estado, Gladson Cameli, a desembargadora Denise Bonfim e a secretária institucional da Assembleia Legislativa do Acre, Carmem Silva.

Com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, foram condecoradas a juíza federal Carolynne Souza de Macedo Oliveira, que integrou o TRE-AC na classe de juiz federal, e a senhora Maria Francisca Sabino de Souza Silva, que atuou como mesária nas eleições 2018.

Já com a Placa Honorífica Eleitoral, as instituições agraciadas foram o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a Assembléia Legislativa do Acre, o Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional/AC, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, a Universidade Federal do Acre, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, a Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado do Acre, Federação das Indústrias do Estado do Acre e Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Ainda durante a sessão solene, ao juiz de Direito Alex Oivane foi conferida a Placa Honorífica Eleitoral, em homenagem a sua atuação como juiz eleitoral da 7ª Zona/Feijó, período de outubro de 2015 a novembro de 2018.

Durante seu pronunciamento, a desembargadora-presidente do TRE-AC reiterou, em nome da Corte Eleitoral, os agradecimentos pelos serviços prestados pelas homenageadas, “que contribuíram para o engrandecimento, fortalecimento e a respeitabilidade da Justiça Eleitoral deste estado”.

Do mesmo modo, dirigiu-se Regina Ferrari aos representantes das instituições parceiras agraciadas com a Placa Honorífica, cujos relevantes serviços “ficarão guardados na memória deste tribunal como legado de grande amor à Justiça”.

