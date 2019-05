A Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado da execução orçamentária e financeira de 2018, em reunião realizada na última quarta-feira, 22, em Brasília, na qual foi anunciada que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) superou as metas nacionais em 3 dos 4 itens analisados: atingiu a 1ª colocação em limite de pagamento (execução de 99,9%); a 2ª em perdas orçamentárias (executou 99,8% do orçamento autorizado no exercício) e foi o 8º Tribunal que menos inscreveu despesas em restos a pagar.

Para o secretário de Administração e Orçamento do TRE-AC, Antonio Galvão, que coordenou as atividades avaliadas pela SOF/TSE, os números refletem um esforço coletivo empreendido ao longo de todo o exercício de 2018. Segundo ele, as diretrizes repassadas pela presidente do TRE, desembargadora Regina Ferrari, o apoio e o envolvimento direto do diretor-geral, Carlos Venícius Ribeiro, e o empenho dos gestores de contrato e da área de orçamento e finanças, entre outros, foram decisivos para se obter os avanços noticiados. Acrescenta, ainda, que mais importante do que os números em si são as melhorias que a utilização do dinheiro público proporcionou, ou seja, a qualidade do gasto.

“Apesar de 2018 ter sido ano de eleições, foram reformados 6 imóveis (sedes de 4 Fóruns eleitorais e dois de Postos de Atendimento ao Eleitor) , o que permitiu oferecer ambientes mais adequados para atendimento ao público e para a organização dos serviços administrativos, que foram algumas de nossas grandes conquistas”, enfatizou a presidente do TRE-AC.

Na mesma reunião, a SOF/TSE comunicou ter aprovado R$ 21,6 milhões para a continuidade da construção da sede do TRE-AC em 2020, atendendo integralmente ao pedido feito pela Presidência e pela Diretoria-Geral. O montante é suficiente para concluir a obra.

“O TSE deu um voto de confiança à administração local ao aprovar quantia tão significativa, certamente amparado na capacidade de execução que demonstramos nos últimos dois anos, especialmente em 2018, quando a execução física da obra saltou de 12% para 42%”, concluiu a presidente.

