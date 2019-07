O presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), juiz Giordane Dourado, foi recebido na manhã desta terça-feira, 2, pelo governador do Estado, Gladson Cameli, no Palácio Rio Branco.

O encontro teve como pauta a renovação do convênio firmado entre o TRE-AC e o governo estadual, que tem como objetivo a adoção das medidas necessárias à adequação dos locais de votação aos critérios básicos de acessibilidade, para a promoção do amplo acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao exercício do voto.

Dentre as ações a serem adotadas destacam-se a remoção de barreiras físicas e arquitetônicas, nos locais dos prédios públicos estaduais onde funcionam as seções eleitorais, bem como as relacionadas à comunicação e às pessoas envolvidas no atendimento.

O governador confirmou o interesse do Estado do Acre na continuação dessa importante parceria, sinalizando que brevemente o convênio será renovado. “O encontro foi bastante proveitoso, uma vez que a iniciativa visa cumprir a Lei e dá viabilidade ao plano de ação desenvolvido pela comissão de acessibilidade da Justiça Eleitoral acreana, que busca a melhoria das condições de acesso da pessoa com deficiência a direitos fundamentais”, avaliou o juiz Presidente da Comissão.

A reunião contou com a participação do secretário da referida comissão, servidor Cláudio Barbosa.​​

