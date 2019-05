A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari, esteve no município de Brasileia na manhã desta terça-feira, 7, onde realizou a entrega do Fórum Eleitoral da 6ª zona.

O prédio passou por reparos e melhorias nos últimos quatro meses, com serviços de revestimento e tratamento da superfície, instalação elétrica, instalações hidráulicas, instalações sanitárias e drenagem pluvial, impermeabilizações e proteções diversas, pavimentação, pintura, além de outras restaurações. A obra foi executada pela empresa Executiva Serviços Comércio, Importação E Exportação Eirelli, com o investimento aproximado de R$ 254 mil.

“É com muita satisfação que vejo esse prédio reformado para garantir a melhor prestação dos nossos serviços. Com uma estrutura melhor teremos a possibilidade de desempenhar todos os serviços com mais qualidade e deixar o atendimento ao eleitor mais humanizado”, destacou a presidente do TRE-AC”, desembargadora Regina Ferrari, durante visita ao prédio, que contou com a presença do juiz eleitoral da 6ª Zona, Gustavo Sirena, do diretor-geral do TRE-AC, Carlos Venícius Ribeiro, do engenheiro do Tribunal, Arthur Cruz, da secretária da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), Deborah Karen e dos servidores do cartório eleitoral.

Durante a visita, a presidente homenageou as servidoras Elsa Batista Rodrigues e Maria do Socorro Araújo Crispim pelos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral do Acre. Segundo a magistrada, a devoção funcional as homenageadas ficarão guardados na memória da instituição, como legado de grande amor à Justiça.

