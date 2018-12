O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) conquistou nesta segunda-feira, 3, o Selo Ouro do Prêmio Justiça em Números, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aos tribunais que mais investem em produção, gestão, organização e disseminação de suas informações administrativas e processuais. O evento foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Este ano, o prêmio avaliou, além do requisito básico do encaminhamento adequado das informações, o estágio de informatização, a aplicação dos relatórios estatísticos no planejamento estratégico e o cumprimento das resoluções do CNJ referentes à gestão da informação.

A presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, disse que a premiação é fruto do planejamento e do trabalho em equipe na busca pela qualidade e pela eficiência dos serviços prestados à sociedade acreana. “O sentimento que nos envolve é de alegria, gratidão e de dever cumprido”, disse.

Segundo ela, essa premiação é o reconhecimento de todo o esforço empreendido para que o TRE-AC cumprisse as metas estabelecidas para o Poder Judiciário nacional e aos demais objetivos estratégicos traçados pela Justiça Eleitoral. “Essa conquista não seria possível sem o envolvimento dos Membros da Corte, dos juízes eleitorais e dos servidores, no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição”, concluiu.

