O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) entregou na tarde desta terça-feira, 20, certificados a 40 técnicos que atuaram como Apoio Logístico Voluntário nos dois turnos das Eleições de 2018 em todo o Estado. O documento é um reconhecimento pela valorosa contribuição dada por esses profissionais durante o período eleitoral, que cumpriram sua missão até nos lugares mais remotos do Estado.

O Apoio Logístico Voluntário tem por objetivo auxiliar as zonas eleitorais nas diversas atividades relacionadas às eleições e ao setor técnico do TRE, quanto à assistência e apoio na operacionalização das eleições. Entre as atividades desenvolvidas estão a vistoria das urnas eletrônicas, auxílio na preparação e lacre das urnas, montagem e suporte às seções eleitorais e transmissão de Resultado.

Os certificados foram entregues pelas mãos da presidente e vice-presidente do TRE-AC, desembargadores Regina Ferrari e Elcio Mendes, respectivamente. O ato, ocorrido no plenário do Tribunal, contou com a presença de servidores.

Para a presidente do TRE-AC, o elevado espírito cívico de serviço à pátria e abnegação de si em favor da prevalência da democracia foram as grandes marcas dessa equipe que atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral. “Não tem certificado, não tem medalha, não tem placa suficientes para agradecer tudo o que foi dado por vocês: mãos, mentes, inteligência e todo o carinho e zelo pela democracia, pelo patriotismo que revelaram ter em seus corações. Fica aqui o nosso muito obrigado por tudo que vocês realizaram de forma voluntária”, destacou.

O vice-presidente do Tribunal também agradeceu aos voluntários e enfatizou que o trabalho que esses homens e mulheres realizaram para a Justiça Eleitoral teve um grande objetivo: a construção de um país melhor.

Renata Brasileiro - Ascom TRE

