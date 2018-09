Mesários convocados pelas 1ª e 9ª Zonas Eleitorais, com sede em Rio Branco, começaram a receber treinamento presencial na manhã desta segunda-feira, 3, para atuarem nas Eleições Gerais de 2018. Em Porto Acre, cujo município pertence à 1ª Zona Eleitoral, o treinamento também teve início nesta segunda-feira.

As instruções, ministradas por servidores da Justiça Eleitoral, duram aproximadamente uma hora e meia, e abordam todos os procedimentos que deverão ser adotados no dia da votação, como organização da seção, identificação do eleitor, manuseio da urna eletrônica e controle do fluxo de votação. A corregedora regional eleitoral do TRE-AC, juíza Olívia Ribeiro e a juíza eleitoral da 9ª Zona, Rogéria Epaminondas acompanharam o primeiro dia de treinamento na capital.

Este ano algumas novidades foram inseridas no treinamento de mesários. Dois novos documentos podem ser aceitos para a identificação do eleitor, que são o e-Título e o DNI (Documento Nacional de Identificação). Além disso, a Justiça Eleitoral incluiu o nome social no título de eleitores transexuais e travestis que fizeram a solicitação dentro do prazo legal e esses cidadãos deverão ser chamados pelo nome declarado.

Atualmente, a Justiça Eleitoral do Acre conta com o apoio de mais de 8 mil mesários para a realização das eleições em todo o Estado. Os treinamentos, que ocorrem nos períodos da manhã e tarde, se estenderão até o dia 17 em Rio Branco.

Os locais onde ocorrem o treinamento são Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ministério Público Estadual (MPE), da Galeria Cunha; Fecomércio (Getúltio Vargas), Ministério Público Federal (MPF), OAB e Polícia Federal.

Nos demais municípios do interior os treinamentos ocorrerão a partir do dia 10 de setembro e se estenderão até o dia 18.

Treinamento Online



Metade dos mesários convocados para atuar em Rio Branco receberá o treinamento à distância, conforme vagas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O curso ficará disponível para acesso no site do TSE até o dia 20 de setembro e deverão acessá-lo todos aqueles que receberam a chave de acesso por meio da carta de convocação. Mais de 500 mesários da capital acessaram o curso até o momento.

Renata Brasileiro

