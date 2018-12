O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual nesta quarta-feira, 19. A sessão solene ocorrerá a partir das 17 horas, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A Cerimônia de diplomação é ato jurisdicional indispensável e solene, pois é com a diplomação que se confirma que os candidatos eleitos cumpriram todas as formalidades previstas em lei e estão aptos a serem empossados nos respectivos cargos.

A cerimônia é aberta ao público e deve contar com a presença dos membros da Corte Eleitoral e de autoridades do Estado, e será conduzida pela presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari.

Renata Brasileiro - Assessora de Comunicação

