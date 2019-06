Servidores da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Cruzeiro do Sul, estão realizando o atendimento itinerante no município de Marechal Thaumaturgo, com a revisão biométrica de eleitores de comunidades isoladas. O atendimento é feito com o uso de equipamento de tecnologia que permite a conexão com a internet via satélite.

Na semana passada o atendimento ocorreu na Escola Ernestina Rodrigues Ferreira, da comunidade Foz do Breu. A partir desta terça-feira, 18, até o dia 23, a equipe fará revisão biométrica dos eleitores da comunidade Foz do Bajé, cujo atendimento ocorrerá na Escola João Praxedes. Em seguida, a equipe da 4ª Zona Eleitoral segue para a Aldeia Apiwtixa – terra indígena Kampa, onde realizará atendimento nos dias 25, 26 e 27.

Atualmente a Justiça Eleitoral do Acre realiza a revisão biométrica de dois municípios Marechal Thaumaturgo e Manoel Urbano, sendo que o primeiro conta com 10.036 eleitores, dos quais 7.903 já passaram pela revisão biométrica, o que representa 78,75% do eleitorado. O município de Manoel Urbano possui 6.863 eleitores, dos quais 5.395 já buscaram atendimento biométrico, o que representa 78,61% do eleitorado. O prazo final para a revisão biométrica em Manoel Urbano é dia 22 de junho e Marechal Thaumaturgo é 29 de junho.