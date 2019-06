O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizará até o dia 14 de junho um simulado para testar o funcionamento de 108 urnas eletrônicas. O teste faz parte da sexta edição do Simulado Nacional de Hardware.

Os testes começaram nesta segunda-feira, 10, e vêm ocorrendo nas dependências da Secretaria do Tribunal. Servidores e estagiários foram convocados para fazerem simulação ao longo dos quatro dias da atividade.

A ação está sendo realizada em cumprimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que visa verificar o funcionamento, sobretudo o leitor biométrico das urnas. 4% do total de 2695 urnas da Justiça Eleitoral Acreana passarão pelo simulado.

Segundo o Coordenador de Logística e Soluções do TRE-AC, Keith Wilian, até as eleições de 2020 deverão ocorrer outras atividades semelhantes. “A ideia é antecipar eventuais problemas no equipamento no dia da eleição”, disse.​

Comentários