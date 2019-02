O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informa que os cartórios eleitorais de todo o Estado passarão a imprimir o novo modelo de título eleitoral, em papel A4. O novo formato foi aprovado pela Resolução TSE n. 23.562/2018, objetivando a redução de gastos com a confecção de papel moeda.

O modelo antigo do título eleitoral, portanto, continuará válido, não sendo necessário o comparecimento do eleitor ao cartório para reimpressão do documento. Apenas os novos títulos solicitados serão entregues no novo formato.

Além do título em papel, o eleitor pode baixar o aplicativo e-Título para ter acesso ao documento na versão digital, mas para isso precisa estar com sua inscrição eleitoral regular perante à Justiça Eleitoral. O novo modelo do título já contém o QR Code que facilita a configuração da via digital.

O e-Título é um aplicativo idealizado pelo TRE do Acre e utilizado por mais de 10 milhões de brasileiros. No Acre, mais de 76 mil eleitores têm o documento no celular.

