O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), realizou, no último sábado, 20, na sede do Tribunal, a terceira edição do ciclo de palestras do programa “Jovens pela Democracia”. Desta vez, a atividade contemplou alunos do ensino médio da Escola José Ribamar Batista, situada no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

Ao dar boas-vindas aos estudantes, a desembargadora-presidente do TRE-AC destacou a importância da participação de todos no exercício da democracia, enfatizando o valor da escolha dos representantes por meio do voto.

Regina Ferrari, ao apontar a imprescindibilidade da ética e da educação no exercício da cidadania, chamou a atenção de todos quanto à necessidade da construção de uma sociedade mais justa e democrática. “A educação faz com que tenhamos jovens mais compromissados e empenhados, pois, somente a partir do conhecimento e da prática do bem é que teremos, sem dúvidas, dias melhores”.

Para esta edição, os temas abordados foram o Poder e Organização Político-Administrativa Brasileira; Histórias das Eleições e sistema majoritário e proporcional; Mesário Voluntário e participação popular no processo eleitoral; Segurança da Urna e Fake News; Cidadania e Conhecimento; Ética e todos os seus desdobramentos na vida em sociedade.

Além de contribuir na formação educacional dos temas abordados, o objetivo do Programa é fomentar a participação de jovens estudantes de ensino médio de escolas públicas de Rio Branco nos processos sócio-político-democrático.

