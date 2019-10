Por toda esta semana, palestras relacionadas ao diagnóstico precoce do câncer de mama contemplam magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal

O Tribunal Regional Eleitoral do acre (TRE-AC), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep), realiza, por toda esta semana, um ciclo de palestras relacionadas ao Outubro Rosa. A iniciativa possui como finalidade promover o debate e propiciar a conscientização sobre a importância do autoconhecimento sobre o corpo feminino.

Durante todo este mês, a iluminação do prédio-sede do TRE-AC está predominada com a cor que representa o movimento, que é realizado no mundo todo, com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Também em alusão à campanha, ao final da sessão de julgamento desta quarta-feira, 16, a presidente do TRE-AC, desembargadora Denise Bonfim, entregou, a cada membro da Corte, um laço rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama.

História

No Brasil, a primeira iniciativa pública de adesão ao Outubro Rosa, movimento que abrange o mundo todo, aconteceu em 2002, com a iluminação em rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista, conhecido como o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo/SP.​

