O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou na tarde desta terça-feira, 18, a cerimônia de início da Geração de Mídias para as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Gerais de 2018.

O procedimento consiste em copiar os dados de candidatos e eleitores para as mídias que serão inseridas nas urnas eletrônicas de cada seção eleitoral. O Acre possui 1.924 seções eleitorais, sendo que 789 estão em Rio Branco. Para cada seção é gerada duas mídias, nas quais constam os nomes dos candidatos e também dos eleitores que votam em cada seção eleitoral, além de todos os programas para a votação.

A cerimônia é pública e contou com as presenças dos membros da Corte Eleitoral, entre eles presidente e vice-presidente do TRE-AC, desembargadores Regina Ferrari e Elcio Sabo Mendes Júnior, respectivamente, da corregedora regional eleitoral, juíza Olívia Ribeiro, do Juiz Armando Dantas Júnior; dos juízes eleitorais das 1ª e 9ª Zonas, Anastácio Menezes e Rogéria Epaminondas, respectivamente, de profissionais da imprensa e servidores da Justiça Eleitoral.

A presidente do TRE agradeceu a presença de todos e destacou a importância da transparência que é dada pela Justiça Eleitoral em todo o processo que envolve o pleito. “Na segunda-feira fechamos o Sistema de Candidaturas e hoje, neste ato, estamos preparando as mídias com as informações dos 556 candidatos aptos pela Justiça Eleitoral a concorrerem às eleições. A partir de agora até o dia 27 geraremos todas as mídias que irão para as 1.924 urnas eletrônicas do Estado do Acre”, destacou a magistrada.

Segundo a secretária de Tecnologia da Informação, Rosana Magalhães, na mesma oportunidade da cerimônia é verificada a autenticidade dos programas utilizados na geração das mídias, bem como as assinaturas digital do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministério Público Federal e Polícia Federal (PF).

O processo de geração de mídias ocorre na Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, situado na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, e pode ser acompanhado por representantes de partidos e coligações, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e por qualquer cidadão que tiver interesse.

