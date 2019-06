Estudantes do Colégio Acreano retornaram ao Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) na manhã deste sábado, 8, para participar do segundo ciclo de palestras do projeto “Jovens pela Democracia”, de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal.

Os alunos vivenciaram uma eleição como antigamente, realizando votação simulada em urna de lona e constataram as dificuldades e a falta de segurança no processo de votação antes do surgimento da urna eletrônica, há 22 anos.

“Sem que ninguém percebesse retirei cinco votos da urna de lona para saber se realmente era fácil manipular o resultado da votação. A votação manual, definitivamente, não é segura”, disse a aluna Ana Clésia, que participou da atividade como fiscal das eleições.

Em seguida, a servidora da Justiça Eleitoral, Aiêza Bandeira, iniciou a palestra “História das Eleições no Brasil e Sistemas Eleitorais”, fazendo um retrospecto do cenário antigo e o cenário atual. O servidor Maydano Miranda explicou aos alunos como funciona os sistemas majoritário e proporcional das eleições.

A presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari, esteve presente no evento e agradeceu a disponibilidade dos alunos e dos servidores em participar de um momento importante como esse, de imersão no conhecimento. “É fundamental que todos vocês entendam como funcionam as eleições no Brasil, a diferença entre os sistemas majoritário e proporcional, para que votem de forma consciente quando forem às urnas pela primeira vez”, destacou.

No terceiro ciclo, que ocorrerá no próximo sábado, 15, as palestras serão ministradas pela presidente do TRE-AC e pela secretária da EJE, Deborah Karen, que falarão com os estudantes sobre Ética e Política.

