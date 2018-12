Para o governador eleito, esse é mais um momento de vitória e de reafirmar o compromisso com a população acreana

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), comemorou nesta sexta-feira (14) a provação, por unanimidade, da prestação de contas de sua campanha ao governo do estado do Acre, nas eleições de outubro deste ano. Cameli compõe sua chapa com o deputado federal Major Rocha (PSDB), eleito vice-governador do estado.

A prestação de contas N. 0600949-12.2018.6.01.0000 teve como relator o juiz Marco Antônio Santiago Motta. A sessão da tarde dessa sexta-feira foi presidida pela desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini, presidente do TRE/AC.

Também participaram da votação o desembargador Elcio Mendes e os juízes Olívia Ribeiro, Marcelo Badaró, Marcos Motta e Geraldo Fonseca. Estavam presentes ainda o Procurador Regional Eleitoral, Fernando Piazenski, o juiz Herley Brasil e declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, o juiz Armando Dantas Júnior.

O advogado de Gladson Cameli, Cristopher Capper Mariano, também comemorou o resultado e destacou a lisura e ética da equipe do candidato ao governo do Acre durante o período eleitoral. “Concluímos um trabalho que se pautou pelo respeito a todo processo democrático. Para nós a aprovação da prestação de contas sem ressalvas trata-se de uma vitória porque atuamos dentro da legalidade, com total transparência e respeito às leis e aos cidadãos”, disse Mariano.

Para o governador eleito, esse é mais um momento de vitória e de reafirmar o compromisso com a população acreana. “Sempre me pautei pela fé em Deus e na justiça. Por isso, hoje é mais um dia de comemoração e de renovar nosso compromisso para superarmos todos os desafios que essa missão vai nos impor a partir de janeiro de 2019 como governador do estado do Acre”, salientou Gladson Cameli.