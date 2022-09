TRE começa a lacrar sistema de 2,8 mil urnas eletrônicas para as Eleições 2022 no Acre

“Minha candidatura ao Senado,tenho certeza, vem conquistando a preferência da população ”. A afirmação é de Vanda Milani ao ver a ladeira do Bola Preta recebendo em festa o bandeiraço da coligação “Com a Força do Povo”, nesta terça-feira, 20. O claro sinal de adesão popular serviu para estimular ainda mais as candidaturas de Sérgio Petecão, ao Governo, e de Vanda Milani, ao Senado Federal.

Entre abraços, apertos de mão e demonstração de carinho, a comunidade do João Eduardo confirmou que a mensagem de mudança e renovação vem se consolidando em toda Rio Branco e já sinaliza a virada nas urnas que vai se confirmar no próximo dia 2 de outubro.

Reuniões

Na reunião com os pastores da Regional 2 da Assembléia de Deus, no comitê Tenda Amarela da Sobral, Vanda Milani confirmou seu apoio às candidaturas locais e reafirmou sua religiosidade: “Tudo que faço tem como centro meu Deus e o bem-estar integral de toda minha gente”

Num discurso emocionado que comoveu a todos, Vanda Milani declarou que todo esforço realizado como parlamentar em Brasília “é em favor do Acre e dos acreanos, sobretudo os mais humildes, exatamente aqueles que mais precisam da ação do Estado”, e pediu a confiança de todos “para que esse trabalho realizado na Câmara Federal tenha continuidade no Senado, onde poderei fazer muito mais”.

Em seguida, na inauguração do comitê do Dr. Said Santos, seu correligionário do PROS e candidato a deputado estadual, Vanda Milani disse que será necessário formar uma bancada forte “para aprovar projetos e programas que venham ao encontro das necessidades mais urgentes da nossa população”.

A movimentação intensa do dia se encerrou com uma reunião promovida por um grupo de amigos do bairro João Eduardo, onde Vanda Milani lembrou: “É hora de mostrar o trabalho já realizado. Na Câmara, fui indicada a melhor parlamentar do Acre, com mais de R$280 milhões em emendas garantidas para o Estado. Tenho certeza que tive um desempenho à altura e me qualifiquei para disputar o Senado. Aliamos compromisso, seriedade, trabalho incessante, determinação e responsabilidade à favor de um único objetivo: fazer do Acre um Estado melhor, mais participativo e mais próspero para todo nosso povo”, finalizou.

