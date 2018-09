O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) acompanhou decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão na tarde da quinta-feira (14) e deferiu, por unanimidade, o registro de candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB), que concorre à reeleição, encerrando em definitivo as especulações sobre qualquer tipo de impedimento jurídico.

Os advogados da candidata, que estiveram presentes na sessão, comemoraram o resultado, que já era esperado após uma outra vitória conquistada junto ao Tribunal Superior Eleitoral no dia 05 de setembro, quando apresentaram recurso destacando que a candidata tomou todas as providências necessárias durante o cadastramento biométrico realizado em 2017 pelo TRE do Acre.

O relator do processo, o desembargador Elcio Mendes, e todos os componentes do Tribunal Regional Eleitoral julgaram improcedente a impugnação contra Jessica Sales e foram a favor do seu pedido de registro de candidatura. Com isso, a candidatura da emedebista segue agora sem nenhum questionamento. Leia a ementa da decisão do Tribunal Regional Eleitoral abaixo:

