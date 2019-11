O deputado estadual Fagner Calegário, que anunciou recentemente que se filiará ao PL, foi inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por suposta compra de votos no pleito de 2018. Calegário foi inocentado por 6 votos a zero, ou seja, por unanimidade os juízes que compõem a corte eleitoral entenderam que não havia provas que levassem a crê que o então candidato agiu de má ou com dolo no processo eleitoral.

Calegário afirmou à imprensa estar tranquilo e que sempre acreditou na Justiça.

“Tive a oportunidade de apresentar minha defesa e estava confiante na Justiça e neste resultado positivo. Agora é seguir com meu mandato que tentaram, mas não conseguiram tomar”, diz.

Fagner Calegário foi eleito com 3.731 votos e tem construído um mandato proativo e voltado para os menos favorecidos.

