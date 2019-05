Os suspeitos de terem torturado e executado, com requintes de crueldade, o jovem Raimundo Lacerda do Nascimento no último sábado (18) foram apresentados pelas forças de Segurança pública do Acre nesta terça-feira (21).

Trata-se de quatro indivíduos, um deles menor de idade. Arlys Kelby de Oliveira Almeida, vulgo Pepe, Emerson da Silva Saraiva, vulgo Italiano, Adriana Silveira e o menor M.D.S.P são os suspeitos do crime bárbaro que chocou os acreanos. Raimundo Lacerda foi degolado e esquartejado. As cenas foram gravadas e divulgadas em rede social.

Para a prática criminosa, foram utilizadas duas facas de mesa. O crime teria acontecido em uma região de mata no Taquari.

