Três policiais civis são condenados por tortura durante cumprimento de mandado de prisão em Rio Branco

Ao final da manhã desta terça-feira, 18, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar no município de Bujari, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais – CORE e Departamento da Capital e do Interior – DPCI deu cumprimento a 03 (três) mandados de busca e apreensão e 01 (um) de prisão temporária.

Durante a ação conjunta, os policiais Civis e Militares prenderam E. P. C. de 30 anos, em posse de munição calibre 38′ e material para embalo de entorpecente, ele também é investigado pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com o delegado que preside as investigações, Dr. Bruno Coelho, E. P. C. de 30 anos, é suspeito de liderar grupo criminoso que age no cometimento de crimes de forma contumaz na zona urbana de Bujari/AC.

Além disso, a autoridade policial relatou que o infrator vinha sendo monitorado pela polícia há mais de 06 (seis) meses.

As investigações apontam que, além dos crimes acima mencionados, ainda está sendo investigado pelo crime de ameaça e por integrante organização criminosa.

A investigação da Polícia Civil já identificou os demais membros do bando e as ações de combate a criminalidade deverá continuar e finalizará com a prisão de todos os envolvidos em ações criminosas.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre

