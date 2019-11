As prefeituras de Sena Madureira, Mâncio Lima e Rodrigues Alves tiveram o repasse do 1º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de novembro retido para quitar pendências com a Receita Federal.

Esse tipo de ocorrência tem sido comum, já que em muitos casos as prefeituras tem dificuldades para manter as contas em dia. As informações são da Tribuna do Acre desta sexta-feira (22).

