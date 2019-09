Uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Tribunal de Justiça do Acre (TJ) viabilizou mais uma edição do Projeto Cidadão e do Casamento Coletivo no município. Nesta sexta-feira, 20, estão sendo ofertados os serviços e atendimentos à população e no sábado, 21, serão celebradas as uniões de 150 casais.

O projeto Cidadão é um trabalho social realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre em parceria com órgãos federais, estaduais, municipais e não governamentais. Sua finalidade primordial é assegurar à população de menor poder aquisitivo o direito à documentação básica, bem como o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos da área social: saúde, educação, meio ambiente, segurança e trabalho.

“Quero agradecer e parabenizar toda a equipe do Judiciário, em especial, à desembargadora Eva, por esse projeto lindo que atende gratuitamente as famílias mais carentes. Há quem não tenha recurso para tirar um documento e o projeto vem de encontro a essa necessidade”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O Município está ofertando atendimentos médicos e odontológicos à população. A moradora da comunidade Santa Luzia do Pentecoste, Maria José Gomes, aproveitou a oportunidade para retirar os documentos da filha. “Quando ela terminar os estudos, já terá os documentos em mãos para arranjar um trabalho”, frisou.

Já a cruzeirense Maria da Glória aproveitou a iniciativa para fazer o RG e CPF dos netos. “A escola já tinha nos solicitado e eu aproveitei essa ação para fazer, ainda mais que aqui a gente tira de graça e é bem rápido o atendimento”, destacou.