Magistrado foi escolhido pelo critério de antiguidade, após mais de 20 anos de serviços prestados à Justiça Acreana no âmbito do 1º Grau.

Durante Sessão Ordinária do Tribunal Pleno Administrativo, realizada nesta quarta-feira, 5, à unanimidade de votos, o juiz de Direito Luís Vitório Camolez foi eleito, pelo critério de antiguidade, como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Atualmente, o magistrado escolhido para o cargo de desembargador é o Titular da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Rio Branco e presidente da Associação de Magistrados do Acre (ASMAC), tendo, nesses mais de 20 anos de serviços prestados à Magistratura Acreana, passado por diversas unidades judiciárias da Capital e do interior do Estado.

Relatora do processo administrativo nº 0100361-94.2018.8.01.0000, a desembargadora-presidente Denise Bonfim procedeu com a exposição do seu voto atinente ao concurso de acesso para o provimento do cargo de desembargador do TJAC – vaga decorrente do falecimento da desembargadora Cezarinete Angelim, ocorrido em agosto deste ano.

Além da desembargadora-presidente (relatora), participaram do julgamento os desembargadores Eva Evangelista, Samoel Evangelista, Pedro Ranzi, Francisco Djalma, Waldirene Cordeiro, Laudivon Nogueira e Júnior Alberto. O representante do Ministério Público Estadual, procurador Danilo Lovisaro, também presenciou a sessão. Ausentes, justificadamente, os desembargadores Roberto Barros, Regina Ferrari e Elcio Mendes.

