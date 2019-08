De acordo com a polícia, os acusados chegavam às residências e expulsavam os moradores.

Ainda esta semana o Tribunal do Júri condenou Francisco de Assis do Carmo Martins, 21 anos, Carlos Daniel Abreu de Souza, 19, e Mikaelle Cristina Gomes de Carvalho, 21, pelo cometimento de diversos crimes cometidos na região do Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco. Juntos eles foram condenados a mais de 60 anos de reclusão.

Em agosto do ano passado a polícia civil prendeu o trio que realizava roubos e extorsões na região do loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, os acusados chegavam às residências e expulsavam os moradores. “Esse trio, na época dos fatos estavam aterrorizando os moradores daquela região, eles praticaram roubo, extorsão, eles expulsavam moradores de suas residências e ficavam com tudo que havia dentro, não deixavam o morador levar sequer a roupa” disse o delegado Sérgio Lopes.

Francisco foi condenado a 19 anos e 5 meses de prisão, Carlos foi condenado a 24 anos e 4 meses e Mikaelle foi condenada a uma pena de 17 anos e 5 meses.

