Uma denuncia feita ao 190 (Emergência) no 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, fez com uma guarnição detivessem três indivíduos, sendo uma mulher de nacionalidade boliviana, que estariam em uma das ruas do Bairro Liberdade, na rua Assis Brasil por volta das 20hs desta quarta-feira, dia 26, próximo ao posto de saúde de Epitaciolândia, cobrando ‘pedágio’ para as pessoas que passassem pelo local.

A denuncia dava conta que o trio; Ananias da Silva Araújo (23), Railan da Silva Araújo (26), e a mulher de nacionalidade boliviana, Juliana Mendonça Oliveira (26), estariam de posse de uma arma branca (faca) abordando os transeuntes com intuito de pegar algo de valor.

Com a chegada e abordagem dos policiais e com as características passadas, o trio foi revistado, mas, a faca já não estava de posse dos acusados. Ambos foram conduzidos para a delegacia, ficando à disposição do delegado plantonista para as providencias cabíveis.

Os acusados poderão responder por crime de extorsão (cobrança de pedágio ilegal), mediante ameaças com uso de arma, entre outros crimes previsto no Código Penal Brasileiro.

Comentários