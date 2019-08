Por

Após a explosão de um caixa eletrônico do Banco do Brasil no município de Brasileia, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 29, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), emitiu nota de esclarecimento assegurando que as providências necessárias para captura dos envolvidos na ação criminosa já foram deflagradas.

Segundo o órgão de segurança, a ação dos criminosos foi combatida por uma guarnição da Polícia Militar que chegou ao local logo após a explosão do caixa eletrônico. “Os infratores reagiram à ação policial com disparos de arma de fogo, sendo repelidos com o poder de fogo necessário pela guarnição policial”, diz a nota.

Durante a ação e tentativa de fuga dos criminosos, um dos policiais militares foi atingido em um dos braços por um disparo de arma de fogo. De acordo com a Segurança, os infratores conduziam um veículo e fugiram em direção ao bairro Samauma. Lá, abandonaram o automóvel e correram em direção a margem do Rio Acre, sentido Bolívia.

Uma operação conjunta entre as Policiais Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal tentar localizar e prender os criminosos. Além do envio imediato de tropas especializadas de Rio Branco para apoiar as ações locais. “Foram montadas barreiras rodoviárias e estão sendo realizadas abordagens em pessoas e veículos, buscas em vias urbanas e rurais e cooperação com as forças de segurança da Bolívia”, explica o órgão.

__________________

A população pode auxiliar no trabalho das forças de segurança do Estado, com o repasse de informações por meio do Disque-Denúncia (181).

Comentários