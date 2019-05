O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou esta semana a aprovação de R$ 21,6 milhões para a continuidade da construção da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), em 2020, atendendo integralmente ao pedido feito pela Presidência do Tribunal.

A sede do TRE-AC está sendo construída na Alameda Ministro Miguel Ferrante, em frente ao Fórum Eleitoral de Rio Branco. A nova sede comportará dois blocos principais: uma ala térrea que abrigará as atividades do Pleno e uma torre que abrigará as atividades administrativas e jurisdicionais composta de quatro pavimentos, térreo, subsolo e estacionamento. A área total de construção é de 14.037,86 m².

Em visita à obra nesta quinta-feira, 23, a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, conversou com os engenheiros e reforçou a notícia da aprovação do montante para a conclusão da construção.

Segundo ela, o TSE deu um voto de confiança à administração local ao aprovar quantia tão significativa, certamente amparado na capacidade de execução demonstrada nos últimos dois anos, especialmente em 2018, quando a execução física da obra saltou de 12% para 42%”.

