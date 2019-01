As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior e destinadas aos Câmpus Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (UFAC) torna público o edital nº 02/2018 que estabelece as normas para o seu concurso público que irá preencher 11 vagas em cargos da carreira de técnico-administrativo em educação para o seu quadro de pessoal efetivo. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior e destinadas aos Câmpus Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Vagas

Cargos de níveis médio e técnico: Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária e Técnico em Telecomunicação;

Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária e Técnico em Telecomunicação; Cargos de nível superior: Economista, Estatístico, Médico do Trabalho, Músico Violinista, Psicólogo e Tecnólogo em Construção Civil.

A remuneração é de R$ 2.446,96 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 4.180,66 para os cargos de nível superior. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais para Médico e de 40 horas semanais para os demais cargos.

Além do vencimento básico, os profissionais terão direito aos seguintes benefícios:

Incentivo à Qualificação que pode variar de 15 a 75% sobre o vencimento básico;

Auxílio Alimentação;

Auxílio Transporte;

Auxílio Pré-Escolar para dependentes de até cinco anos de idade.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre os dias 14 de janeiro e 15 de fevereiro de 2019, apenas via internet, através do endereço eletrônico www.ufac.br/editais.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 72,00 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 115,00 para os cargos de nível superior.

Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que pertençam à família de baixa renda, nos termos da legislação vigente.

Provas

O concurso UFAC será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva: para todos os cargos, a ser realizada na data provável de 31 de março de 2019 e com duração máxima de quatro horas. Esta prova ocorrerá nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e será possível o candidato inscrever-se para um município e realizar a prova em outro município.

para todos os cargos, a ser realizada na data provável de 31 de março de 2019 e com duração máxima de quatro horas. Esta prova ocorrerá nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e será possível o candidato inscrever-se para um município e realizar a prova em outro município. Prova prática: apenas para o cargo de Músico a ser aplicada na cidade de Rio Branco.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas, com antecedência de 60 minutos do horário fixado e munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta e documento de identidade.

A prova objetiva valerá 90 pontos e será composta por 60 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Informática, 10 questões de Legislação e 30 questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão de Conhecimentos Específicos valerá dois pontos. As demais questões da prova valerão um ponto cada.

A prova prática, exclusiva ao cargo de Músico, será aplicada aos aprovados nas provas objetivas até 10 vezes o número de vagas ofertadas. Esta etapa valerá 100 pontos, terá duração de 20 minutos e será avaliada por uma banca composta por dois membros.

Na prova prática, serão avaliados os seguintes critérios:

Habilidade técnico-musical da execução violística;

Domínio técnico e compreensão estilística na execução de obras de confronto;

Capacidade de interação musical e artística com os diversos solistas;

Qualidade e equilíbrio sonoro com o solista na execução das obras.

Critérios de aprovação e desempate

Será aprovado neste concurso público o candidato que:

Acertar, no mínimo, 50% das questões de toda a prova;

Acertar, no mínimo, 50% das questões de Conhecimentos Específicos;

Não zerar nenhuma das provas de Conhecimentos Gerais;

Quando houver prova prática: obter a nota mínima de 50 pontos nesta etapa, não podendo zerar nenhum dos critérios avaliados.

Ocorrendo empate de pontos, a classificação será definida segundo os seguintes critérios:

Candidato com idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme o previsto no Estatuto do Idoso; Candidato com o maior número de acertos em Conhecimentos Específicos; Candidato com a maior nota na prova prática, quando houver; Candidato com o maior número de acertos em Conhecimentos Gerais; Candidato que exerceu a função de jurado.

Validade

O concurso UFAC terá validade de dois anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), prorrogável por igual período, a critério da administração da Universidade.

Edital

Para demais informações sobre o concurso UFAC como cronograma, conteúdo programático e atribuições dos cargos, consulte o edital publicado no site da Universidade.

