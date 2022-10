Ufac abre inscrições para Mestrado de Ciência da Computação

A Universidade Federal do Acre (UFAC) por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tornou pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado em Ciência da Computação do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCC). O edital de Nº (33) foi publicado na última quinta-feira (25).

Estão sendo ofertadas 15 vagas para matrícula no primeiro semestre do ano letivo de 2023. Desta 15 vagas, 14 serão de ampla concorrência e 1 vaga será reservada a negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições começam nesta terça-feira (25) e vão até dia 18 de novembro. A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente via internet, por meio do Moodle, disponível no endereço eletrônico https://ccet.ufac.br/moodle/.

O curso possui 2 linhas de pesquisa: Engenharia de Sistemas e Informação e Sistemas Computacionais Inteligentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários