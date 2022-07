UFC 277: Amanda Nunes mostra firmeza em encarada com Peña

Brasileira promete recuperar o cinturão do peso-galo e se tornar campeã dupla novamente. Derrick Lewis precisa ser contido por Dana White em encarada com Sergei Pavlovich

A “Leoa” está mordida e determinada a recuperar o cinturão peso-galo (61,2kg). Foi esta a impressão que Amanda Nunes passou na pesagem cerimonial do UFC 277, nesta sexta-feira, em Dallas. Na última encarada com Julianna Peña, que a derrotou em dezembro passado para se sagrar campeã, a lutadora brasileira colocou o punho esquerdo na cara da americana e garantiu ao público: o cinturão vai voltar para o Brasil.

– A vida é assim: às vezes, nem tudo vai do seu jeito. Por isso estou aqui de volta, para recuperar meu título no sábado. Assistam amanhã (sábado): vou me tornar campeã dupla de novo! – disse, firme, a baiana, que é também campeã do peso-pena (65,8kg) do UFC.

Amanda subiu no palco de óculos escuros e fones de ouvido, seguida pela esposa Nina Nunes e pela filha Raegan. Ela foi direto para a balança, mostrou o muque e se posicionou para a encarada. Julianna surgiu bem mais tranquila, também acompanhada de sua filha, e calmamente tirou os óculos e o agasalho antes de subir na balança.

Na hora da encarada, Amanda tirou os óculos escuros e foi para cima de Peña. A “Leoa” ergueu o punho esquerdo e foi para cima da atual campeã, que subiu a guarda, e a olhou com intensidade no olho. O presidente do UFC, Dana White, mandou as duas largarem a pose e partirem para a entrevista pós-pesagem, mas elas demoraram alguns segundos antes de fazê-lo.

– É uma grande oportunidade para mim. A pressão é um privilégio e darei tudo que posso para manter este cinturão amanhã – prometeu Peña a seus compatriotas.

Na hora da encarada do coevento principal, Kai Kara-France já subiu ao palco sem camisa, empolgado para a encarada. Brandon Moreno fez o mesmo: lançou sua camisa para a plateia e subiu descamisado. O neozelandês andou para cima de Moreno, que não recuou, ergueu o braço direito e olhou fixamente para a testa do adversário. Os dois farão uma revanche pelo cinturão interino do peso-mosca neste sábado.

Encaradas intensas no card principal

Rafael Alves e Drew Dober fizeram a melhor encarada do card preliminar. Dober ergueu o punho esquerdo na altura do queixo do brasileiro, que caminhou em sua direção com o boné para trás. Alves teve algumas palavras para o americano, que riu e o cumprimentou. Outra encarada quente foi a da primeira luta do card principal: Magomed Ankalaev e Anthony Smith se olharam de muito perto, com olhares intensos, sem dar um centímetro para o adversário.

Alexandre Pantoja e Alex Perez também fizeram encarada tensa e de perto. Eles se cumprimentaram logo depois, mas sem sorrir ou parar de se olhar nos olhos. O peso-pesado Derrick Lewis, por sua vez, precisou ser contido por Dana White, pois foi para cima de Sergei Pavlovich. O russo não recuou e os dois trocaram força braço a braço, antes de serem separados em definitivo.

Neste sábado, o Combate transmite o “UFC 277” ao vivo e com exclusividade a partir de 19h (horário de Brasília). O Combate.com transmite o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas do card preliminar a partir de 18h30, assim como o SporTV 3 e o YouTube do Combate. O site acompanha o evento em tempo real.

Confira todos os pesos dos atletas:



CARD PRINCIPAL

* Peso-galo (até 61,2kg): Julianna Peña (61kg) x Amanda Nunes (61,2kg)

* Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno (56,5kg) x Kai Kara-France (56,5kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Derrick Lewis (120kg) x Sergei Pavlovich (120kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Alexandre Pantoja (56,9kg) x Alex Perez (56,9kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Magomed Ankalaev (93,4kg) x Anthony Smith (93,4kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alex Morono (77,6kg) x Matt Semelsberger (77,6kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Drew Dober (70,5kg) x Rafael Alves (70,5kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Don’Tale Mayes (115,7kg) x Hamdy Abdelwahab (120kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Drakkar Klose (70,5kg) x Rafa Garcia (70,3kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Michael Morales (77,3kg) x Adam Fugitt (77,6kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Joselyne Edwards (62,4kg)** x Ji Yeon Kim (61,2kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Nicolae Negumereanu (93kg) x Ihor Potieria (92,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Orion Cosce (78,2kg)** x Mike Mathetha (76,9kg)

* Os quatro atletas não tiveram direito à tolerância de uma libra (0,454kg) em seus pesos, já que as lutas são válidas por cinturão. Todos os demais lutadores do card contaram com o benefício.