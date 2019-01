As prefeituras do Acre recebem nesta quarta-feira (30) a última das três parcelas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de janeiro de 2019, com cerca de R$ 3,7 milhões a menos que o valor do mesmo período do ano passado.

No 3º decêndio de janeiro de 2018 o FPM foi de R$ 18.466.674,77 e em janeiro de 2019 é de R$ 14.734.458,35.