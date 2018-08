O candidato a governador Ulysses Araújo (PSL) teve agenda nesta terça-feira, dia 28, com membros do Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e Técnicos de Gestão Pública do Estado do Acre (Sintegesp). O intuito foi discutir as propostas para o funcionalismo público.

Além disso, os sindicalistas entregaram ao candidato a Carta Aberta dos Gestores de Carreira e a Carta de Compromisso (GPP/TGP), assinada pelos servidores e representantes, onde apresentaram seus anseios ao candidato que pode ser o futuro governador acreano.

“É muito bom ter a possibilidade de apresentar nossas propostas e buscar apoio para a nossa candidatura que tem como meta mudar a forma com que é feita política”, afirmou Coronel Ulysses.

Ainda na terça-feira, Ulysses, o candidato ao Senado, Paulo Pedrazza, e os candidatos a deputado fizera um adesivaço na rotatória da Avenida Ceará, próximo ao comitê de Gladson Cameli. As informações são da Assessoria de Imprensa do PSL.

