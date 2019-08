Anderson Ferreira da Silva, de 17 anos, foi morto e o adolescente W.A.L de 15 anos foi ferido com um tiro após uma tentativa frustrada de assalto a um policial a paisana na BR-364, em frente a Amazongás, no loteamento Rosa Linda, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem ac24horas, o policial estava trafegando em uma moto Bros 160, saindo do loteamento, quando foi abordado pela dupla que estava em duas bicicletas. Os criminosos anunciaram o assalto e o policial reagiu efetuando um tiro que atingiu Anderson no peito e o menor de 15 anos, foi ferido com um tiro na perna esquerda.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e nada pode fazer por Anderson que já se encontrava morto. Já o menor foi conduzido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 2°Batalhão até a chegada dos peritos em criminalística. O corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O policial foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao e ao Adolescente (Depca) para prestar esclarecimentos.

