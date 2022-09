Um baleado e morto: Ação conjunta prende quinteto envolvido em vários delitos com armas e plantas de maconha

As investigações apontam para um cidadão brasileiro como autor do tiro nas costas. A Promotoria presume que a morte ocorreu em instalações da Força Naval em Santa Rosa do Abuná

A família do tenente da Marinha boliviana, Marco Yujra Baptista, enterrou o corpo na região de El Alto. Na manhã deste domingo (25), o corpo chegou a La Paz vindo de Cobija. Em lágrimas pela perda de seu ente querido, a mãe do falecido clamou por justiça. “Como eles vão atirar no meu filho desse jeito!” ele chorou ao receber o caixão.

Yujra foi morto no início da manhã de sábado, dia 24. De acordo com as investigações iniciadas pela Promotoria de Cobija, a morte ocorreu nas instalações da Força Naval de Santa Rosa del Abuná, interior de Pando.

Yujra, de 26 anos, serviu como comandante da capitania do porto de Santa Rosa del Abuná. Sua esposa morava em Cobija, enquanto sua família residia em La Paz.

Os depoimentos coletados referem-se a uma discussão entre o tenente e dois cidadãos de nacionalidade brasileira em uma boate. Mais tarde, quando Yujra estava voltando para a base naval, um dos estrangeiros se adiantou para confrontá-lo.

O promotor responsável pelo caso, José Luis Quispe, disse ao jornalista Kike Navala que “o evento teria ocorrido dentro das instalações militares”.

A autópsia realizada no necrotério do hospital Roberto Galindo em Cobija, identifica um buraco de bala nas costas como a causa da morte.

Quispe informou que o agressor fugiu e, portanto, seu paradeiro é desconhecido.

“Meu irmão foi morto com um tiro nas costas, um tiro de espingarda. As pessoas que atiraram nele fugiram. Ele estava em uma posição militar, ele estava no trabalho”, disse o irmão do faleceu uniformizado, disse.

Brasileiros são acusados de matar tenente da Marinha em Pando após discussão.



