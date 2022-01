Um brasileiro é morto a tiros e outro está gravemente ferido após tiroteio em Guayaramerim

Cobrado pelo vereador Clemilton Lima, do Democratas, quanto aos constantes problemas apresentados pela balsa responsável pela travessia do Rio Acre, em Xapuri, o diretor de Portos e Aeroportos do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, disse que pessoas “passeiam” entre um lado e outro da cidade.

“Vereador, você sabe também que tem muita gente que só vai passear aí na Sibéria e volta, e outros (vão) passear na cidade. Ninguém tem consciência disso, vamos usar a balsa só no necessário. Não sou dono da verdade, mas acontece isso. Todo dia eu vejo isso lá, pessoalmente”, diz o diretor na conversa.

Divulgada em um grupo de rede social, a conversa se tornou pública e causou a indignação de usuários dos serviços, que se manifestaram contra a posição do diretor. Um proprietário rural da região localizada na outra margem do rio disse que a população está prestes a fazer uma grande manifestação contra o que ele considera um descaso do governo com a situação.

“Esse cidadão precisa ter uma resposta à altura. O direito de ir e vir está garantido na Constituição”.

O vereador Clemilton Lima confirmou a intenção de populares fazerem uma manifestação fechando a Estrada da Borracha (AC-485), que dá acesso à cidade, por conta do que ele chama de “abandono da situação” por conta dos responsáveis pelo Deracre. O parlamentar disse que entre ficar do lado do governo do estado ou da população, ele opta pela segunda alternativa.

“A gente vem lutando por isso há muito tempo junto ao Deracre, e aí quando foi ontem, nós entramos em contato com o senhor Sócrates para pedir ajuda e ver se o pessoal (equipe de manutenção) estava vindo, ele saiu com as falas que estão nos áudios. Então eu passei a informação para as pessoas e respondi a ele que caso nada fosse feito nós iríamos ao Deracre”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com o diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães. Ele respondeu que a sua afirmação foi baseada no que dizem os colaboradores do Deracre que operam a balsa. Ainda segundo ele, a balsa está com problemas, mas há uma menor funcionando, de maneira alternativa.

“Vê se você concorda comigo. Se a balsa está com problemas, mas a pequena está atendendo, o que custa você evitar ir a Xapuri ou a algum ramal no lado da Sibéria, a não ser por extrema necessidade? A ponte está faltando pouco para ser dada a ordem de serviço, e daqui a dois anos estamos concluindo”, disse.

A respeito da solução para o problema que a embarcação está tendo nesse momento, o diretor informou que uma equipe composta por mecânico, soldador e eletricista se deslocará para o município no máximo em dois dias para resolver a situação.

