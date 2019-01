Em um prazo de 24 horas, homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do alto Acre, localizado em Brasiléia, detiveram três motos com registros de furtos na Capital do Acre, Rio Branco, além de um homem, identificado como Alexandre Souza Zabala, no momento que pilotava uma Honda/Biz, placa NXS 9034, na manhã desta terça-feira, dia 29.

O mesmo teria confessado que iria receber uma quantia de R$ 400 reais para entregar a moto no lado boliviano. O veículo foi furtado na noite desta segunda-feira (28) na Capital. Ambos foram conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, para os trâmites legais e ser encaminhado ao Judiciário.

Com o apoio da Polícia Nacional Boliviana, outras duas motos foram localizadas no local onde Alexandre iria fazer a entrega no lado boliviano. Os modelos também são Honda/Biz, com placas NXT 9435 e QLW 9699.

Ambas foram restituídas para o lado brasileiro, as autoridades irão tentar localizar os proprietários e entregues. Em tempo, as motos recuperadas, são do modelo preferido pelos receptadores no lado boliviano, por serem fáceis de serem desmontadas e comercializadas.

