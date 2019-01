O governo do Acre deve receber no próximo dia 20 janeiro R$ 41 milhões oriundos da segunda parcela do Fundo de Participação do Estados (FPE). A informação consta no Boletim Decendial do Tesouro Nacional divulgado nesta quinta-feira, 17. Em relação ao mesmo período do ano passado, em 2019 o Estado recebeu R$ quase 4 milhões a mais, quando no dia 20 de janeiro de 2018, recebeu R$ 38 milhões.

No dia 10 de janeiro, o Estado recebeu no primeiro repasse de R$ 102 milhões, quantia superior ao repasse do mesmo período do passado, quando Estado recebeu apenas R$ 85 milhões. Somando os dois repasses do mês de janeiro de 2019, o Estado já tem em suas contas R$ 143 milhões.

Levantamento feito pelo ac24horas revela que o Estado do Acre poderá ter uma injeção financeira de até R$ 150 milhões em comparação com os dados consolidados do ano passado. De acordo com a União, a projeção é que o Estado receba este ano R$ 2.6 bilhões de FPE e R$ 731,6 milhões de Fundeb, valores superiores as projeções do ano de 2018, que indicaram R$ 2,4 bilhões de FPE e R$ 685 milhões de verba para custear a educação.

O valor consolidado de verbas repassadas ao Estado em 2018 foi de R$ 2,4 bilhões de FPE e R$ 644 milhões de recursos carimbados para educação, sendo cerca de R$ 40 milhões a menos que projeção do Tesouro do repasse do Fundeb. De acordo com o Tesouro Nacional, os valores repassados do Fundeb correspondem a 20% do valor total do Fundo de Participação do Estados.