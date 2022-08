Único bilionário das eleições: quem é o candidato mais rico do país?

Candidato mais rico do Brasil nas eleições de 2022, Marcos Ermírio de Moraes figurou nesta semana nos noticiários por ser também o único bilionário do país a participar da disputa neste ano. O herdeiro e sócio do Grupo Votorantim declarou ao Tribunal Superior Eleitoral quase R$ 1,3 bilhão, entre dinheiro, bens e aplicações. Mas, certamente, não é apenas sua fortuna que chama a atenção.

Marcos debuta na política aos 59 anos. Ele se filiou ao PSDB de Goiás no último mês de maio e concorre a uma vaga no Senado como suplente de Marconi Perillo. O empresário coleciona desde 1985 histórias ligadas a esportes de aventura e velocidade, que são seu principal hobby -especialmente motocross e carros off-road.

Foi dessa paixão que o fez criar em 1996 a empresa Dunas Race -que organiza o Rally Internacional dos Sertões, dos Amigos e Rota-Sul. Parte dos bens declarados de Marcos estão vinculados a essas atividades.

Na lista, aparecem um motorhome, um quadriciclo, dois Land Rover, três Rangers e um trator. Ao todo, são 11 veículos automotores terrestres que, juntos, somam quase R$ 1,5 milhão.

Motivado pelo seu hobby, em 2002, Marcos Ermírio de Moraes também aprendeu a pilotar helicópteros, para ter uma visão panorâmica das competições organizadas pela Dunas Race. Hoje, ele possui duas aeronaves que valem R$ 2,1 milhões. Além de esportes radicais, o candidato gosta de futebol e já declarou que torce pelo São Paulo.

Na água, o seu gosto pela aventura o fez adquirir duas motos aquáticas. O candidato ainda possui cinco apartamentos que, juntos, valem R$ 7 milhões. Outros bens móveis e imóveis somam R$ 22,5 milhões.

Um de seus bens mais importantes é a Fazenda Real, uma das maiores produtoras de laranjas do país, localizada no município de Botucatu (SP). A fazenda possui até uma pista particular de rali. Mas a fortuna ainda inclui aplicações, investimentos e participações societárias.

Nos negócios, Marcos, que também é engenheiro florestal, sempre foi um típico “Ermírio de Moraes”: criou serviços, empresas (incluindo uma marca de cosméticos), organizou fazendas de eucaliptos para alimentar fábricas da Votorantim, além de ser proprietário de várias fazendas de citricultura e agropecuária.

Apesar de ser natural de São Paulo e de a maioria de seus negócios ter sede nesse estado, Marcos Ermírio de Moraes lança sua candidatura por Goiás.

Essa não é a primeira vez que um integrante da família entra para a política.

Em 1962, o seu avô e fundador do Grupo Votorantim, José Ermírio de Moraes, foi senador por Pernambuco e depois nomeado ministro da Agricultura do presidente João Goulart —ele ocupou o cargo por cinco meses antes de retornar ao Senado devido ao clima político da época.

Marcos é filho de Ermírio Pereira de Moraes e sobrinho de Antônio Ermírio de Moraes. Como parte da terceira geração da família dos fundadores do Grupo Votorantim, durante 14 anos trabalhou diretamente nos negócios da empresa. Quando a companhia adotou a política de transformar os executivos da família em acionistas, Marcos abriu sua empresa de trilhas, enduros e ralis.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários