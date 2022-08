Unidades da Defensoria Pública de Brasileia e Epitaciolândia funcionarão em novo endereço

A partir da próxima segunda-feira, 8 de agosto, as unidades da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia passarão a funcionar nas dependências da Vara do Trabalho de Epitaciolândia do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14).

Por esse motivo, durante os dias 4 e 5, quinta e sexta-feira, os atendimentos presenciais ao público estarão suspensos devido à mudança de endereço das unidades.

A DPE ressalta, ainda, que os atendimentos ao público podem ser realizados, por meio dos canais virtuais de WhatsApp: (68) 99909-3821 e pelo Chat de Atendimento, disponível no site: www.defensoria.ac.def.br.

“A mudança das unidades para este novo ambiente é fruto da grande parceria com o TRT-14, por meio de termo de cooperação e tem como objetivo beneficiar ainda mais a população do interior do Estado, unindo os nossos serviços em um só lugar”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

Novo endereço:

As unidades estão localizadas nas dependências da Vara do Trabalho de Epitaciolândia do TRT-14, na BR 317, KM 01, n°725, Aeroporto, Epitaciolândia- AC, CEP: 69934-000.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários