Unidades de saúde do Estado seguem atendendo casos de síndromes gripais

O resultado da pesquisa estimulada da XP Consult/A Gazeta mostra Alan Rick (DEM) na frente na preferência dos eleitores para a única vaga do Acre para o Senado em 2022. O atual deputado federal em segundo mandato aparece com 29% das intenções de voto, à frente até do petista Jorge Viana que vinha liderando as pesquisas até então. Viana aparece com 27%.

Marcia Bittar (sem partido) aparece com 10%, seguida pela senadora Mailza Gomes (PP), com 7%. Vanda Milani (PROS) e Sanderson Moura (PSOL) aparecem empatados, ambos com 3%. Brancos e Nulos somam 11%, e Não Sabem ou Não Responderam 10%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 23 deste mês, com 580 moradores de Rio Branco. As entrevistas foram coletadas presencialmente, em 14 pontos de fluxo das dez regionais administrativas da capital acreana. A margem de erro é de 4% e nível de confiança de 95%.

O deputado federal comentou o resultado da pesquisa em tom de agradecimento.

“Eu agradeço a confiança do povo no meu trabalho. A mesma que era demostrada na audiência quando eu comandava os programas de TV, a que me fez deputado federal por dois mandatos e agora que me coloca diante desse novo desafio. O meu nome segue à disposição e o coração cada dia mais agradecido por essas demonstrações de reconhecimento ao trabalho que desenvolvo como parlamentar” – disse Alan Rick.

Deputado que mais trabalha

O deputado federal Alan Rick (DEM) aparece em destaque também quando o assunto é trabalho pelo Acre.

Segundo a pesquisa que perguntou também “qual o deputado(a) que mais trabalha?”, Alan Rick é citado por 19% dos entrevistados.

Também foram citados: Mara Rocha/PSDB (23%), Jessica Sales/MDB (11%), Flaviano Melo/MDB (10%), Pérpetua Almeida/PCdoB (8%), Léo de Brito/PT (4%), Vanda Milani/Solidariedade (2%) e Jesus Sérgio/PDT (2%). Não Sabem ou Não Responderam somaram 21%.

