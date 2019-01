Os prefeitos de Epitaciolândia, Brasiléia, Alcalde de Cobija e setores de endemias do Estado do Acre estão criando um plano integrado de combate a dengue para enfrentar o aumento do índice de infestação e casos da doença na fronteira.

Segundo Tião Fores prefeito de Epitaciolândia é hora de união para que juntos possamos criar planos de combate a dengue. “Vamos criar um plano de cooperação técnica para que assim possamos fazer ações conjuntas para o combater o Aedes aegypti”, destacou o prefeito Tião Flores.

O Alcalde de Cobija Gatty Ribeiro firmou o compromisso de realizar ações em conjunto e ressaltou a importância das parcerias entre as três prefeituras.

Fernanda Hassem também se prontificou para fazer parte dessas ações e em dias determinados realizarem atividades de combate e conscientização sobre a dengue para que juntos possam diminuir a ocorrência de casos da doença.

Mais cedo uma equipe da cidade de Cobija composta por membros do setor de endemias juntamente com a Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores e o Coordenador Assis Leite fizeram uma breve apresentação atual situação de infestação do mosquito Aedes aegypti em toda região que compreende as três cidades.

